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Mersin'de tefecilere geçit verilmedi! 5 milyon 360 bin lira ele geçirildi: 2 gözaltı

Mersin'de tefecilere geçit verilmedi! 5 milyon 360 bin lira ele geçirildi: 2 gözaltı

Mersin'de Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda haksız kazanç sağlayan 2 şahıs gözaltına alındı.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2 şüphelinin tefe karşılığı borç para alan kişilere yüzde 30-35 faiz karşılığı nakit para verdikleri, teminat olarak gayrimenkullerini ve araçlarını aldıkları, müşteki şahıslar almış oldukları faizli paraları ödeseler dahi şüphelilerin gayrimenkulleri veya araçları müştekilere geri vermedikleri, borçlarının bitmediklerini söyleyerek müştekilerden yüksek miktarlarda paralar talep ettikleri, ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayan müştekileri telefon ile arayarak iş yerlerine ve evlerine giderek tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 1'i iş yeri 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların kazançlarına yönelik yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 5 milyon 360 bin lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senette bulunurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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