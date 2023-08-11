Çorum'da korkunç kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Çorum'da hakimiyetini kaybeden otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Kaza, Çorum il merkezi Küçük Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulsamet Ö. idaresindeki 19 ET 588 plakalı otomobil ile Veysel Ç. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Veysel Ç. ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Abdulsamet Ö.'nün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.