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Raci Kaya kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Raci Kaya SGK başkanı oldu

Raci Kaya kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Raci Kaya SGK başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre,  Raci Kaya SGK Başkanlığı'na atandı. Bu gelişmeden sonra Raci Kaya'nın hayatı merak edildi. Peki kimdir, Raci Kaya, aslen nereli, yaşı kaç?

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Erdoğan imzalı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına atanan Raci Kaya ile ilgili aramalar da hız kazandı hayatı ve kariyeri merak edildi. 

Raci Kaya kimdir, aslen nereli?

1967 yılında Ankara'da doğan Dr. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007 - 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında da Ziraat Katılım Bankası’nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mart 2016 - 2018 tarihleri arasında Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Kasım 2018 – Kasım 2020 arasında IMF İcra Direktörlüğü’nde görev yaptı. Aralık 2016 tarihinden itibaren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Kaya, Kasım 2020’de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

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