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Kim Kardashian'ın reklamı tepki çekti: Doktorlar ayaklandı

Kim Kardashian'ın reklamı tepki çekti: Doktorlar ayaklandı

ABD’li sosyal medya fenomeni ve girişimci Kim Kardashian’ın, 2500 dolarlık MR cihazının reklamını yapması büyük tepki çekti. Kim Kardashian doktorları karşısına aldı.

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ABD’li sosyal medya fenomeni ve girişimci Kim Kardashian’ın, 2500 dolarlık MR cihazının reklamını yapması büyük tepki çekti.

Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen Kardashian’ın “kanseri yıllar öncesinden tespit ediyor ve yaşamları kurtarıyor” ifadeleriyle tanıttığı cihaz tıp dünyasında tartışma yarattı. Bütün vücudu tarayan sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları ve uzmanlar, bu cihazın kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Medyaya konuşan Dr. Stuart Fischer, “Bu gerçekten uygun bir görüntüleme cihazı değil” açıklamasını yaparken Kanada’da görev yapan bir doktor Tyler Black ise, “Bu cihaz henüz klinik bir testten geçmedi ve semptom göstermeyen insanların bu tür cihazlara girmesinin faydadan çok zararı olur” dedi. Doktorlar, bu tür cihazların ve markaların insanların korkularından beslendiğini de dile getirdi.

Öte yandan ABD’li bilim insanları ve uzmanlar, herhangi bir sağlık sorunu belirtisi göstermeyenlerin bu tür cihazları kullanmaması gerektiğini dile getirdi.

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