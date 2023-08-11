Deniz girmek yasaklandı! Karar duyuruldu ekipler izin vermiyor
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.Abone ol
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek yasaklandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.