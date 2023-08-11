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Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili "1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ikamet eden O.G. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şahsa ait 3 ayrı adreste arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 39 adet sikke, 4 adet yüzük, 4 adet boncuk, 5 adet gözyaşı şişesi, 1 adet cam bilezik, 1 adet sütun taşı, 1 adet el dedektörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayda gözaltına O.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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