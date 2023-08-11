BIST 7.473
DOLAR 27,04
EURO 29,76
ALTIN 1.668,63
HABER /  GÜNCEL

Refüjü aştı karşıdan gelen arabaya çarptı! 3 araç hurdaya döndü

Refüjü aştı karşıdan gelen arabaya çarptı! 3 araç hurdaya döndü

Düzce'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç refüjü açıp karşıdan gelen araça çarptı. Kaza zincirleme kazaya döndü, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Trafik kazası D-100 Karayolu Çilimli ilçesi Döngelli köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Eray D. idaresindeki 22 AR 240 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjü aşıp karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz belli olmayan 81 DG 606 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören ve durmak isteyen Arif Ş. idaresindeki 53 DR 968 otomobilde yolun yağışlı ve kaygan olması neticesinde spin atarak arka kısmıyla araçlara çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdılar. Trafik kazasında hurda yığına dönen araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması başlatılıyor! Trafik akışı değişecek
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması başlatılıyor! Trafik akışı değişecek
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması 13 Ağustos'ta başlatılacak!
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması 13 Ağustos'ta başlatılacak!
Ahmet Gülşen kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Karayolları Genel Müdürü oldu, hayatı
Ahmet Gülşen kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Karayolları Genel Müdürü oldu, hayatı
2023 üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
2023 üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu!
Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu!
İş adamı Murat Ülker uyardı: Keriz silkelemek isteyenlere dikkat!
İş adamı Murat Ülker uyardı: Keriz silkelemek isteyenlere dikkat!
Deniz girmek yasaklandı! Karar duyuruldu ekipler izin vermiyor
Deniz girmek yasaklandı! Karar duyuruldu ekipler izin vermiyor
Yenileme çalışmaları tamamlanan Saraçoğlu Mahallesi projesinde konutlar satışa sunuldu
Yenileme çalışmaları tamamlanan Saraçoğlu Mahallesi projesinde konutlar satışa sunuldu
Samet Güneş kimdir? Yeni İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in hayatı, kariyeri
Samet Güneş kimdir? Yeni İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in hayatı, kariyeri
ASAL Araştırma seçim anketi sonuçları! AK Parti'nin oy oranı değişti hangi parti kaç oy aldı?
ASAL Araştırma seçim anketi sonuçları! AK Parti'nin oy oranı değişti hangi parti kaç oy aldı?
Kim Kardashian'ın reklamı tepki çekti: Doktorlar ayaklandı
Kim Kardashian'ın reklamı tepki çekti: Doktorlar ayaklandı