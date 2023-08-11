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Milyonluk spor araba ile bariyerlere çarptı!

Milyonluk spor araba ile bariyerlere çarptı!

İSTANBUL Kuzey Marmara otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks spor araba bariyerlere çarptı.

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Olay dün 12.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Sancaktepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan 06 END0 004 plakalı Porsche marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Yağmurun da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada milyonluk spor araba kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir kazayı önlemek için otoyol görevlileri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada araç sürücüsü yara almazken spor otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

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