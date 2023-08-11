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Nevşehir'de acı kaza! İş makinasının altında kalan operatör hayatını kaybetti

Nevşehir'de acı kaza! İş makinasının altında kalan operatör hayatını kaybetti

Nevşehir'de pomza üretim merkezinde çalışan operatör devrilen iş makinasının altında kaldı. Meydana gelen kazada operatör hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Merkeze bağlı Kaymaklı kasabasında pomza üretim tesisinde çalışan iş makinesi operatörü Mehmet T. (44) kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çalışma sırasında devrilen iş makinesini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri operatörün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Mehmet T.’nin cenazesi morga kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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