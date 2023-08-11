2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?

İŞKUR TYP alımları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Okullarda görev alması için binlerce işçi istihdam edilecek. Başvuruda bulunacak olanlar için "İŞKUR TYP başvuru şartları neler ve tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 dönemi İŞKUR işçi alımı hakkında merak edilen detaylar...

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İŞKUR TYP başvuru süreci için araştırmalar başladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında MEB bünyesinde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilmesi bekleniyor. Bu bağlamda gözler "İŞKUR TYP başvurusu ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. İşte 2023-2024 İŞKUR TYP alımları detayları...

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alım başvurusu

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Başvuru şartları neler?

En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.