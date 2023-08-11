BIST 7.447
DOLAR 27,04
EURO 29,76
ALTIN 1.667,79
HABER /  GÜNCEL

2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?

2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?

İŞKUR TYP alımları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Okullarda görev alması için binlerce işçi istihdam edilecek. Başvuruda bulunacak olanlar için "İŞKUR TYP başvuru şartları neler ve tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 dönemi İŞKUR işçi alımı hakkında merak edilen detaylar...

Abone ol

İŞKUR TYP başvuru süreci için araştırmalar başladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında MEB bünyesinde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilmesi bekleniyor. Bu bağlamda gözler "İŞKUR TYP başvurusu ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. İşte 2023-2024 İŞKUR TYP alımları detayları...

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alım başvurusu

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Başvuru şartları neler?

En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonluk spor araba ile bariyerlere çarptı!
Milyonluk spor araba ile bariyerlere çarptı!
Türkiye'nin cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla verdi: 674 milyon dolar
Türkiye'nin cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla verdi: 674 milyon dolar
Eren Bülbül şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı
Eren Bülbül şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı
Refüjü aştı karşıdan gelen arabaya çarptı! 3 araç hurdaya döndü
Refüjü aştı karşıdan gelen arabaya çarptı! 3 araç hurdaya döndü
Ümraniye'nin kentsel dönüşüm hedefi: 5 yılda ayağa kalkmak
Ümraniye'nin kentsel dönüşüm hedefi: 5 yılda ayağa kalkmak
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması başlatılıyor! Trafik akışı değişecek
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması başlatılıyor! Trafik akışı değişecek
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması 13 Ağustos'ta başlatılacak!
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması 13 Ağustos'ta başlatılacak!
Ahmet Gülşen kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Karayolları Genel Müdürü oldu, hayatı
Ahmet Gülşen kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Karayolları Genel Müdürü oldu, hayatı
2023 üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
2023 üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu!
Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu!
İş adamı Murat Ülker uyardı: Keriz silkelemek isteyenlere dikkat!
İş adamı Murat Ülker uyardı: Keriz silkelemek isteyenlere dikkat!