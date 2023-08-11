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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, "Biz konuya 'evet' desek başka bir problem var. 'Hayır' desek onu da tam bilmiyoruz." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında konuştu.

beIN Sports'a konuşan Büyükekşi, "Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonluklar hakkındaki talebi bizim yönetime gelmemizin öncesinde zaten gerçekleşmişti. Biz konuya 'evet' desek başka bir problem var. 'Hayır' desek onu da tam bilmiyoruz. Bu sebeple bu konuda bir komisyon kurma kararımız var." dedi.

Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda kamuoyunda herhangi bir yanlış anlaşılma oluşmasını istemiyoruz. Komisyon kurulduktan sonra bize gerekli bilgileri verecek ve kararımızı vereceğiz." 

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