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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in şehit edilişlerinin yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan, “Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.” dedi.

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, ölümlerinin 6’ncı yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in ölüm yıl dönümleri nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

“Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti.” diyen Erdoğan, “Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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