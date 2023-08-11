Hatay'da duvar kalıntılarının altından çıktı, ne olduğu çözüldü: Meğer 3 bin 800 yıl önce...
Depremlerden etkilenen Hatay'daki Aççana Höyük'te, duvar kalıntılarının kaldırılması sırasında 3 bin 800 yıllık tarih gün yüzüne çıktı.
Kentte büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki afet, Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'nın başkenti Alalah'ın bulunduğu belirlenen Reyhanlı ilçesindeki höyüğü de etkiledi.
Saray duvarları kalıntılarının bazı bölümlerinde deprem sonrası hasar oluşan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde onarım ve koruma çalışması başlatıldı.
Doç. Dr. Murat Akar'ın başkanlığındaki 25 kişilik ekiple yürütülen işlemler, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra geçmişe ışık tutan yeni bulgulara da ulaşılmasını sağladı.
Çalışma kapsamında duvar molozlarını kaldıran ekip, kalıntıların arasında çivi yazılı kil tablet buldu.