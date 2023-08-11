Hatay'da duvar kalıntılarının altından çıktı, ne olduğu çözüldü: Meğer 3 bin 800 yıl önce...

Kentte büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki afet, Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'nın başkenti Alalah'ın bulunduğu belirlenen Reyhanlı ilçesindeki höyüğü de etkiledi.