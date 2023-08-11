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Bursa'da korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil kanala düştü

Bursa'da korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil kanala düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken hakimiyetini kaybeden tırın çarptığı hafif ticari araç yağmur kanalına düştü. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Hüseyin Özcan (55) yönetimindeki 10 EG 691 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Yasemin Sertkaya (37) yönetimindeki 16 VD 834 plakalı hafif ticaret araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yoldan çıkaran yağmur suyu kanalına düşüp devrildi. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsüyle araçta bulunan yolcular Selim Aygır (40), Mustafa A. (15) ve Sıla A. (11) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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