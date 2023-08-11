BIST 7.561
DOLAR 27,05
EURO 29,74
ALTIN 1.667,70
HABER /  GÜNCEL

Su kanalı geçen kahvehanede çaylarını yudumlayıp serinliyorlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Su kanalı geçen kahvehanede çaylarını yudumlayıp serinliyorlar

Sinop'un Boyabat ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar altından su kanalı geçen kahvehanede serinleyip çaylarını yudumluyor.

Abone ol

Yenimahalle'de 96 yıl önce "Karafakırın Kahvehanesi" olarak hizmet vermeye başlayan ve halen aynı adla işletilen kahvehaneden su kanalı geçiyor.

Yaz sıcaklarının bunalttığı bugünlerde müşterilerin etrafına sedirler konulan bölüme aktarılan suya ayaklarını sokarak çay içmeleri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kahvehane işletmecisi Nadir Irmak, AA muhabirine, iş yerinin 1927 yılından beri Boyabat'ta "Karafakırın Kahvehanesi" olarak hizmet verdiğini söyledi.

Bahçeleri sulamak için kullanılan su kanalının kahvehaneden geçtiğini belirten Irmak, "Müşterilerimizin ayaklarını sokup serinlediği havuz durgun değil, akıntı halinde." dedi.

115 yıl önce kanaldaki su pirinç fabrikasının çarkını çeviriyordu

Irmak, kanaldaki suyun 115 yıl önce su gücüyle çalışmaya başlayan bitişikteki pirinç fabrikasının çarkını çevirdiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki elektrik gelince suya ihtiyaç kalmamış ama buradan geçen su Bağlar Mahallesi'nde bağ ve bahçeleri suluyor. Biz buradaki havuz çevresine sedir köşesi yaptık. Müşterilerimiz, misafirlerimiz ayaklarını suya sokup serinliyorlar. Arada bir fazla suyu da kahvehanenin içine doğru akıtarak vatandaşlarımızın serinlemesini sağlıyoruz."

Kahvehane içinde 17 metre derinliğinde su kuyusu bulunduğuna da işaret eden Irmak. "Bu kuyu da geçmişte Yenimahalle'nin su ihtiyacını karşılıyordu. Kuyuyu temizledik, suyu temiz. Burada her şey doğal. Müşterilerimiz buz gibi kuyu suyunu içerek içlerini serinletiyorlar." diye konuştu.

"Serinlemek için mükemmel bir yer"

Müşterilerden Cemal Atılgan ise kanaldaki suyun Kolaz Çayı'ndan geldiğini aktardı.

Atılgan, "Bu su kanalı yukarılardan bağ ve bahçeleri sulayarak buraya geliyor. Ark buradan geçtiği için kahveci de bunu değerlendirip çok güzel bir oturma yeri yapmış. Yazın sıcaklığından bunalıp burada ayaklarımızı suya sokup serinliyoruz. Serinlemek için mükemmel bir yer." dedi

ÖNCEKİ HABERLER
Bir gramdan düşük altın basılmayacak! Karar piyasayı nasıl etkileyecek?
Bir gramdan düşük altın basılmayacak! Karar piyasayı nasıl etkileyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
Nevşehir'de acı kaza! İş makinasının altında kalan operatör hayatını kaybetti
Nevşehir'de acı kaza! İş makinasının altında kalan operatör hayatını kaybetti
2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?
2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?
Milyonluk spor araba ile bariyerlere çarptı!
Milyonluk spor araba ile bariyerlere çarptı!
Türkiye'nin cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla verdi: 674 milyon dolar
Türkiye'nin cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla verdi: 674 milyon dolar
Eren Bülbül şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı
Eren Bülbül şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anıldı
Refüjü aştı karşıdan gelen arabaya çarptı! 3 araç hurdaya döndü
Refüjü aştı karşıdan gelen arabaya çarptı! 3 araç hurdaya döndü
Ümraniye'nin kentsel dönüşüm hedefi: 5 yılda ayağa kalkmak
Ümraniye'nin kentsel dönüşüm hedefi: 5 yılda ayağa kalkmak
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması başlatılıyor! Trafik akışı değişecek
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması başlatılıyor! Trafik akışı değişecek
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması 13 Ağustos'ta başlatılacak!
Galata Köprüsü'nde iki etaplı yenileme çalışması 13 Ağustos'ta başlatılacak!