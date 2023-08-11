MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Bahçeli'nin İYİ Parti çağrısıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİ Parti'ye "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım" çağrısının çok değerli bir çağrı olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor." dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİ Parti'ye "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım" çağrısı siyasette kulisleri hareketlendirdi.

Yönter, CNN TÜRK canlı yayınında Bahçeli'nin yankı uyandıran sözleriyle ile ilgili olarak "Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Bu çağrı önce ülkem diyen bir çağrıdır." dedi.

İşte Yönter'in açıklamalarından satır başları:

(İYİ Parti'ye çağrı) Sayın genel başkanımız ağustos 2009'da buluşma yerimiz zillet değil, millettir demişti. Kucaklaşmadan bahsetmişti. Hitabında İYİ Parti Genel Başkanına 'eve dön' çağrısı yapmıştı. 'Eve dön' çağrısı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler. Ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Mutlak suretli iyi niyetli. Diyor ki açıklamasını takip ettim. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Şimdi eve gelmediniz. Çağrımız net. O zaman ülke hayrına, Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım. Komşu komşunun külüne muhtaç.

"Bu çağrı çok değerli bir çağrı"

Ev alma komşu al. Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir. Komşuluk hukuku aynı zamanda şeref bahsidir. Ahlaki bir temeli vardır. Ülkenin hayrına, geleceğimiz için... Komşuluk hukukunda zillet var mıdır, yok. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır. Yakınlık vardır, husumet yoktur. Ayrılık yoktur. Ülke hayrına yerel iktidarda bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı saygın bir çağrı. Bu çağrı çok değerli bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin önünde çok önemli gündemler var.

Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklama

Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Saygın bir çağrıdır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı temelinde yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş bir çağrıdır.

"İYİ Parti'de bir arayış var"

Bazen siyasetiniz doğru olur, zaman yanlış olur bir sonuç alamazsınız. Genel Başkanımız siyaseti de zamanlama değerlendirmesini de doğru yapan bir liderdir. Mutlaka bir bildiği vardır. Tesadüfen bulunmuş bir zaman değildir. Bu açıklama rastgele yapılmış bir açıklama değildir. Çağrının yerini bulacağını kolaylıkla görebiliriz. İYİ Parti'de bir arayış var. İYİ Parti çalkalanıyor, 6'lı masada buluşan diğer partilerle fikir-siyasi ayrılık yaşıyor. Bunu inkar etmek mümkün değil. Düğme ilkten yanlış iliklenmiş. CHP'de sular iyice ısındı. İYİ Parti çalkalanıyor. Pek çok eski dava arkadaşımız MHP'ye geri dönüyor.