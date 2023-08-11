Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi Merve Dinçkol'la pozuna bakın!

Haziran ayında final yapan Kanal D'nin sevilerek izlenen dizisi Camdaki Kız’da Sedat karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu bir süredir Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol ile birlikte. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Şerifoğlu sevgilisiyle olan bir karesini paylaşınca beğeni butonu çöktü.

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Bir süre önce ekranlara veda eden Camdaki Kız adlı dizide Sedat karakterine can veren Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol ile fotoğrafını paylaştı. Şerifoğlu'nun paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Camdaki Kız’da canlandırdığı ’Sedat’ karakteri ile hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. önceki gece yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Merve Dinçkol ve yakın arkadaşları ile Arnavutköy'de bir mekanda yemekte objektiflere yakalanan Şerifoğlu, sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Şerifloğlu’nun sevgilisi ile olan paylaşımına beğeni yağdı.