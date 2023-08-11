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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: İspanya ve İsveç yarı finale yükseldi!

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: İspanya ve İsveç yarı finale yükseldi!

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk yarı finalistleri, İspanya ile İsveç oldu.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda çeyrek final aşaması, iki maçla başladı.

İlk karşılaşmada, İspanya ile önceki turnuvanın finalisti Hollanda karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İspanya 80. dakikada Mariona Caldentey, Hollanda ise 90+1. dakikada Stefanie van der Gragt ile ağları havalandırdı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatmalara gidilen maçta, İspanya, 111. dakikada Salma Paralluelo'nun golüyle rakibini 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'nın rakibi İsveç oldu

İkinci karşılaşmada, turnuvada 2011'de kupaya uzanan Japonya ile 2003 finalisti İsveç karşı karşıya geldi.

İsveç, 32. dakikada Amanda Ilestedt ve 51. dakikada penaltıdan Filippa Angeldahl'ın fileleri sarsmasıyla Japonya'yı 2-1 yenerek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. 76. dakika Riko Ueki'nin penaltı atışından yararlanamadığı Japonya'nın tek golünü, 87 dakikada Honoka Hayashi kaydetti.

Turnuvanın diğer çeyrek final mücadelelerinde, yarın Avustralya-Fransa ve İngiltere-Kolombiya maçları oynanacak.

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