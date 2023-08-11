Fındık toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık toplarken ağaçtan düşen bir kişi ağır yaralandı.Abone ol
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Abdi köyünde yaşandı. İddiaya göre, ailesi ile birlikte fındık toplamaya giden M.K. ağaca çıktı. M.K. bu sırada dengesini kaybetmesi sonucu kafa üstü yere düştü.
Olayı gören aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler M.K.'ya ilk müdahalesini yapmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden M.K.'nin hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.