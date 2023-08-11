Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Akbank, Halkbank, İş Bankası promosyon miktarı

Asgari ücretin artması, emeklilerin zam beklentisi bankaları da harekete geçirdi. Birçok banka promosyon miktarlarını güncelledi. Birçok banka 7 bin 500-10 bin TL arasında maaş alanlara 7 bin 500, 10 bin ve üzeri maaşı alanlara ortalama 9 bin TL promosyon veriyor.

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Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamları sonrası bankalar arasında promosyon rekabeti iyiden iyiye kızıştı. Bazı bankalar 15 bin liraya vatan promosyon imkanı sunarken, anlaşma süreleri de kısalmaya başladı. Bazı bankalar promosyona ek vatandaşlı kredi, kredi kartı, ek hesap tanımlamaları ile faizsiz ürünler de sunuyor.

Asgari ücret ve memur maaşları yükselince bankalar kolları sıvadı. Promosyonlar 15 bin TL'ye kadar dayandı. Birçok banka 7 bin 500-10 bin TL arasında maaş alanlara 7 bin 500, 10 bin ve üzeri maaşı alanlara ortalama 9 bin TL promosyon veriyor.Temmuz'da maaşlara yansıyan artışların ardından bankaların da promosyonlarını güncellemesi bekleniyordu. Kimi bankalar ufak dokunuşlarla promosyon miktarını güncellese de özellikle emekliler umduğunu bulamamıştı. Şimdi promosyon yarışı yeniden kızışıyor.

En düşük memur maşının 22 bin TL olması sonrası harekete geçen bankalar, kurumlarla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Haliyle maaşlar gibi promosyonlar da yükselecek. Bazı bankalar promosyon ücretini 15 bin TL'ye çekti bile. Maaşını taşıyan çalışan öğretmenlerin yanı sıra emekliler, 3 yıl kalma sözü vererek promosyondan yararlanabilecek.

PROMOSYON ALINAN BANKADAN AYRILMAK MÜMKÜN MÜ?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, "Daha fazla promosyon veren banklara geçme imkanı da var. Buna cayma diyoruz biliyorsunuz. Burada 3 yıllık anlaşma yapılıyor. Bir başka bankaya geçmek isteyen emeklilerimiz yasak hakları geçebiliyorlar. 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl önce yapmışsa 24 aylık promosyon bedelini ödediği takdirde bir başka bankaya geçebiliyor" dedi.