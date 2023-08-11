1,5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan'ın zayıflığının sırrı çözüldü

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Karahan 1,5 ayda 8 kilo verdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin fazla kilo verdiğini söyleyerek eleştirilerde bulunurken, bazıları ise Karahan’ın nasıl zayıfladığını merak edip, internette araştırmaya başladı. Pelin Karahan gelen yorumlardan sıkılıp "'Yemiyor musun?' diyenlere" notuyla makarna yediği anları paylaştı.

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Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Karahan, son günlerde fit vücudu ve zayıflığı ile dikkat çeken isimlerden biri. İki çocuğu olan Karahan’ın nasıl zayıflığı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. 1,5 ayda 8 kilo veren ünlü ismin zayıflama sırrı ortaya çıktı.

PELİN KARAHAN’IN ZAYIFLAMA SIRRI

Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini söylemişti. 2 çocuk annesi güzel oyuncunun fit bir bedene sahip olmasının en önemli nedeninin beslenme spordan geçtiğini hayranlarına anlatmıştı. Karahan, ketojenik diyet yaptığını da söylemişti.