Bolu'da otoyolda duran tırdan inen kişinin feci ölümü!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde emniyet şeridinde duran tırdan inen kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
Otoyolda İstanbul istikametine giden Hasan E. idaresindeki tır, sürücü değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Bu esnada yolcu olarak bulunduğu tırdan inen Oktay Çakıroğlu'na (46), yoldan geçen Volkan K. idaresindeki kamyonet çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.