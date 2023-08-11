Gedik Yatırım, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın konç sponsoru oldu

Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç yer aldı.

Anlaşmayla Gedik Yatırım, bir sezonluğuna Futbol A Takımı'nın konç sponsoru oldu.

Burak Kızılhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu iki markanın bir araya gelmesiyle futbol ve finansın gücünün artacağını belirterek, "Bugün itibarıyla 2023-2024 futbol sezonu başlıyor. Bu sezon, hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Fenerbahçe ruhu ile azimle çalışarak şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Yeni sezonun başarılarla ve kupalarla dolu olmasını istiyoruz. Gedik Yatırım'a destekleri için teşekkür ediyorum ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Transferlerin bedelleri ile sponsorlukların bedelleri eşit seviyede değil"

Futbol formasında boş bir alan kalmadığını vurgulayan Kızılhan, "Son olarak ailemize Gedik Yatırım katıldı. Sponsorlularımız devam edecek. Sponsorlarımızın gücü, transferlerimizi de etkileyecektir. Transferlerin bedelleri ile sponsorlukların bedelleri eşit seviyede değil. Bu yüzden başka takımlar da başka türlü sponsorluklar yapıyor ama biz o işlere girmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Onur Topaç: "Kulübe ve taraftarlara değer katmak için çalışmalara devam edeceğiz"

Bu anlaşmanın Gedik Yatırım için çok kıymetli olduğunu aktaran Onur Topaç, "Ülkemizin en köklü kulüplerinin başında gelen Fenerbahçe ile bu anlaşmayı yaptığımız için çok mutluyuz. Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız anlaşmayla kadın ve erkek takımlarımıza sponsor olmuştuk. Voleybolda başlattığımız bu desteği, bugün başka bir spor branşıyla çeşitlendiriyoruz. Bundan sonra da kulübe ve taraftarlara değer katmak için çalışmalara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.