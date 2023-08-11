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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı

 Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.

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 Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 12 Ağustos Cumartesi günü Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda, 13 Ağustos Pazar günü ise tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

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