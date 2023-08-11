Ayhan Sicimoğlu'nun eşi Zeynep Sicimoğlu kimdir, ne oldu?

Ünlü müzisyen, yazar ve televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu, eşi Zeynep Sicimoğlu'nun hastalığı nedeniyle gündemde. Ayhan Sicimoğlu'nun eşi Zeynep Sicimoğlu'nun hastalığı 4 yıl önce ortaya çıkmış ve tedavisi önce ABD'de ardından da Türkiye'ye devam etmiş. Zeynep Sicimoğlu'nun halen kanser tedavisi sürüyor.

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Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Ayhan Sicimooğlu'nun beyin rahatsızlığı yaşayan 40 yıllık eşi Zeynep Sicimoğlu'nu 2 yıl önce terk ettiğini iddia etmişti. Bu iddiadan sonra vites arttıran Cankurt, Ayhan Sicimoğlu'nun eşiyle olan ortak hesabını boşaltıp kendisine bir yelkenli aldığını da yeni yazısında eklemişti. Bu ithamlar karşısında sessizliğini koruyan Ayhan Sicimoğlu, konuyla ilgili daha fazla susamadı ve bir basın açıklamasında bulundu





Zeynep Sicimoğlu kimdir?

Ayhan Sicimoğlu'nun eşi Zeynep Sicimoğlu (Akar), Aslen İstanbullu olan Zeynep Sicimoğlu'nun annesi İstanbul'un ileri gelen ailelerinden Raika Akar ve babası da Yılmaz Akar'dır. Zeynep Sicimoğlu kaç yaşında sorununu yanıtı bilinmiyor. Zeynep Sicimoğlu'nun Ayhan Sicimoğlu ile evliliğinden Ayşe adında bir kızı var.

Boşandılar ama ilişkileri bitmedi

1999'da Ayhan Sicimoğlu ile kağıt üzerinde boşandılar ancak ilişkileri devam ediyordu. Zeynep Akar, 4 yıl önce beyninde tümorü hastalığına yakalandı ve bir gecede konuşma becerilerini yitirdi.

Ayhan Sicimoğlu şoke eden bir iddiayla gündemdeydi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Ayhan Sicimoğlu'nun beyin rahatsızlığı yaşayan 40 yıllık eşi Zeynep Sicimoğlu'nu 2 yıl önce terk ettiğini iddia etmişti. İddialar sonrası sosyal medyada gündem olan sanatçı sonunda patladı. "İş artık bir iftiralar, asılsız haberler ve itibar suikastına dönüştürüldüğü için beni kahreden bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyorum. Bu temelsiz haberleri çıkaran ve yaymaktan sorumlu kişiler hakkında şahitlerimiz ve belgelerimiz ile hukuki yollarla gereken süreç başlatılacaktır" diyen Ayhan Sicimoğlu açıklamasında yaşananları şöyle anlattı:

"Sevgili dostlar, beni tanıdığınız kadar tanıyorsunuz, her zaman doğruyu söyledim, doğrunun yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Zeynep Hanım 2019 yazında bir gece aniden konuşamaz oldu. Derhal özel bir hastaneye götürdüm. Çekilen beyin MR’ı sonucu sol tarafında büyük bir kist saptandı ve acil ameliyat tavsiyesi alındı. Boston USA’da önemli bir mevkiide olan yakın dostumuz Prof Dr. Mehmet Toner’i aradım. 'Ayhan’cığım al Zeynep’i getir buraya, gereken yapılacaktır' dedi. Derhal ertesi gün Zeynep Hanım’ı, yanımıza kız kardeşini de alarak Amerika’ya götürdüm. Muayeneler sonucu acil ameliyata aldılar ve sonrasında yoğun bakıma kaldırdılar. Amerika’da hastanede kalmalı refakatçiye izin verilmediği halde ısrarlarım üzerine yoğun bakımda dahi bana özel izin çıkartmak zorunda kaldılar. Zeynep Hanım’la beraber haftalarca Amerika’da 8 metrekarecik küçük bir hastane odasında baş başaydık.