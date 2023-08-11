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Dolandırıcıların kurbanı olacaktı! Bankacıların ikna edemediği adamı polis ikna etti

Dolandırıcıların kurbanı olacaktı! Bankacıların ikna edemediği adamı polis ikna etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilaç iadesi bahanesiyle dolandırmaya çalışan dolandırıcıların oyununa gelmek üzere olan yaşlı adam bankaya koştu. Yaşlı adamın durumunu fark eden banka çalışanları adamı ikan edemedi. Yaşlı adamı olay yerine çağrılan polisler ikna etti.

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Olay Orhangazi’de öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendisini avukat olarak arayan bir şahıs, Yaşar T. (73) isimli yaşlı adamın ilaç siparişi verdiğini ve kargosunu almayıp geri iade ettiğini ve kendilerinin zarara uğratıldığını belirterek, verecekleri hesaba 156 bin TL yatırmalarını istedi.

Kendisini avukat olarak tanıtan şahıs yaşlı adamın parayı bugün ödemesi halinde 50 bin TL olarak tahsil edebileceklerini söyleyince yaşlı adam panikle banka şubesine koştu.

Görevliler ikna edemedi polis ekipleri ikna etti

Öğlen paydosunda panikle bankaya gelen Yaşar T.’nin durumundan şüphelenen banka görevlileri yaşlı adamla konuştuklarında adamın dolandırılmak üzere olduğunu anladı ve kendisini ikna etmeye çalıştı.

Yaşlı adam ısrarla parayı yatırmak istediğini belirtince banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri bankaya gelerek yaşlı adamla konuşup arayanların dolandırıcı olduklarını ifade edip şahsı ikna etti. Yaşar T ve eşi daha sonra ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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