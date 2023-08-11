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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2023 DGS tercihleri, DGS sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gündem olacak. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasının ardından bu kez de tercih kılavuzu ve kontenjanlar gündeme gelecek. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih süreci ve tercih kılavuzuna dair son gelişmeler...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı kapsamında adayların tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 11 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından bu kez de tercih süreci başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlar ölçütünde ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak için tercih yapacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu bekleniyor.

Kılavuzun ne zaman yayımlanacağı belli değil. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Kılavuzun da tercih takvimi başlamadan hemen evvel ilan edileceği tahmin ediliyor.

2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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