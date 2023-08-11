BIST 7.585
DOLAR 27,04
EURO 29,70
ALTIN 1.665,20
HABER /  DÜNYA

ABD'li senatör Sylvia Santana, İsrail gezisi için özür diledi!

ABD'li senatör Sylvia Santana, İsrail gezisi için özür diledi!

ABD'nin Michigan eyaleti Senatörü Sylvia Santana, İsrail'e yaptığı ziyaret nedeniyle Arap ve Müslüman topluluğundan özür dilediğini belirtti.

Abone ol

Santana, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımla ve toplumla yaptığım konuşmalar sonucu bu ziyaretin Arap/Müslüman topluluğundaki pek çok kişide öfke ve hayal kırıklığı yarattığını fark ettim. Bu yüzden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Michigan Senatörü Santana, "Kalbimdeki duyguları yansıtabilecek kelimeleri bulamıyorum. Tek amacım bölge hakkından bilgi edinmek ve Michigan ile ilgili konularda anlayışımı geliştirmekti." ifadesine yer verdi.

Bir eyalet senatörü olarak, daha "sağduyulu" davranması ve "ziyaret öncesi topluluk liderlerinin görüşlerini alması" gerektiğini kaydeden Santana, "Umarım beni tanıyanlar beni desteklemeye devam eder. Bu ziyaretin yarattığı acının, hassasiyetin ve köklü duyguların seviyesini şimdi eskisinden daha iyi anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cengiz Ünder'le ilgili yeni gelişme
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cengiz Ünder'le ilgili yeni gelişme
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Fenerbahçe'den Wilbekin'in A Milli Basketbol Takımı'na katılmamasıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Wilbekin'in A Milli Basketbol Takımı'na katılmamasıyla ilgili açıklama
Arazi için 80 yaşında evlat katili oldu av tüfeğiyle öldürdü
Arazi için 80 yaşında evlat katili oldu av tüfeğiyle öldürdü
Barajlar alarm veriyor! İSKİ son verileri açıkladı durum her geçen gün kötüleşiyor
Barajlar alarm veriyor! İSKİ son verileri açıkladı durum her geçen gün kötüleşiyor
Ayhan Sicimoğlu'nun eşi Zeynep Sicimoğlu kimdir, ne oldu?
Ayhan Sicimoğlu'nun eşi Zeynep Sicimoğlu kimdir, ne oldu?
Yolcu treni hemzemin geçitte kamyonla çarpıştı: 22 yaralı
Yolcu treni hemzemin geçitte kamyonla çarpıştı: 22 yaralı
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı
Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a 865 turist getirdi!
Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a 865 turist getirdi!
Gedik Yatırım, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın konç sponsoru oldu
Gedik Yatırım, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın konç sponsoru oldu
Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı!
Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı!