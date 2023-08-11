NEVÜ’de akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar uyarınca Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında, Doç. Dr. Esra Özhancı ve Doç. Dr. Kübra Şengül’ün ataması yapıldı.

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Ataması yapılan doçentlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin; üniversite olarak belirlenen hedefler ve şehrin beklentileri istikametinde üniversite bünyesinde yeni açılan ve açılması planlanan bölüm ve programların yanı sıra üniversitenin akademik kadrosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bünyede ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde doçentlik sınavlarını başarıyla tamamlayan akademisyenlerimizden Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Tasarımı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna, Doç. Dr. Esra Özhancı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Anabilim Dalı Doçent kadrosuna ve Doç. Dr. Kübra Şengül ise Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına kendilerine görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.