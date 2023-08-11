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Havayolu şirketinde fuhuş skandalı! Hostes ekibi "Seks çetesi" çıktı...

Havayolu şirketinde fuhuş skandalı! Hostes ekibi "Seks çetesi" çıktı...

Vietnam Havayolları'nda görev yapan kabin ekibinin aynı zamanda seks çetesi oldukları öğrenildi. Hosteslerin para karşılığında zengin müşterilerle birlikte oldukları, Ho Chi Minh şehrindeki lüks bir otele yapılan baskın sonucu ortaya çıktı.

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Vietnam Havayolları'nda skandal bir olay yaşandı. Kabin ekibindeki bazı hosteslerin gecelik bin ila 3 bin dolar aralığındaki bir meblağ karşılığında zengin kişilerle birlikte oldukları ortaya çıktı.

Polis tarafından Çarşamba akşamı Ho Chi Minh şehrinde lüks bir otele yapılan baskında üç aktif uçuş görevlisi suçüstü yakalandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, 30 kadar hostesin eskort olarak ek iş yaptığı ifade edilirken, gecelik 2360 Sterlin civarında bir ücret talep ettikleri ortaya çıkartıldı.

Polis tarafından seks ve fuhuş hizmetleri komisyonculuğu şüphesiyle tutuklanıp gözaltına alınan 26 yaşındaki Vo Thi My Hanh'ın müşterileri cezbetmek için havayolu üniformalı hosteslerin fotoğraflarını müşterilere ilettiği öğrenildi.

Ayrıca polis tarafından Hanh'ın Vietnam Havayolları'na yeni girdiği ifade edildi. Hanh'ın aylık 33 bin Sterlin kazanç elde ettiği belirtildi.

Fuhuş ağına böyle çekiyormuş

Elebaşı 26 yaşında Hanh'ın diğer hostesleri ağına sosyal medyadaki şatafatlı hayatıyla çektiği öğrenildi.

Dünyanın dört bir yanından lüks konumlardaki fotoğraflarını paylaşan Hanh, özel müşteri ağırlama yöntemi geliştirdiğini ifade ederek diğer hostesleri fuhuş ağına sürüklediğini söyledi.

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