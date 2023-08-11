YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçlarının tarihi merak ediliyor. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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2023 YKS tercih sonuçları, bu yıl güzel bir üniversite okuma hayaliyle sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihi yapan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan YKS tercih sonuçları açıklamasına çevirdi. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri sona erdi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Yani YKS tercihleri dün sona erdi.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlanan YKS tercihleriyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.

2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

2023 üniversite kayıtları ne zaman?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.