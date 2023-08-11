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Toplu sözleşme anketi yapıldı! Memurlar her 3 ayda bir zam istiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Toplu sözleşme anketi yapıldı! Memurlar her 3 ayda bir zam istiyor

Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin yaptığı ankete katılan memurların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini bildirdi.

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 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken, konfederasyon kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Konfederasyonun, 2-9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ankete, 50 bini aşkın kamu görevlisi katıldı. Katılımcıların yüzde 42'si kirada oturduklarını, yüzde 8,4'ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.

Anket sonuçlarına göre, kamu çalışanlarının yüzde 93,7'si Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdi.

Zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesi...

Katılımcıların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini ifade etti.

Bayram ikramiyesi

Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 96,8'i de bayram ikramiyesi teklifini olumlu karşıladı.

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