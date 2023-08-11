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Carlo Ancelotti, ameliyat olacak Arda Güler hakkında konuştu

Carlo Ancelotti, ameliyat olacak Arda Güler hakkında konuştu

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti, ameliyat olduktan sonra Arda Güler'in daha hızlı sahalara dönebileceğini belirtti.

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Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldızın ameliyat olması durumunda sahalara daha kısa sürede döneceğini belirtti.

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada," Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir. Hasta mahremiyeti nedeniyle daha fazla bilgi veremem." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

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