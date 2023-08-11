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Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, Avrupa 3'üncüsü oldu!

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, Avrupa 3'üncüsü oldu!

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Para Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Kaplan, bronz madalya kazandı.

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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda "quad" kategorisinde mücadele eden 4 numaralı seri başı Ahmet Kaplan, 3 numaralı seri başı Slovak Tomas Masaryk ile bronz madalya karşılaşmasına çıktı.

Masaryk’i 6-3 ve 6-2’lik setlerle mağlup eden Ahmet Kaplan, Avrupa 3'üncüsü oldu.

Organizasyon, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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