Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, Avrupa 3'üncüsü oldu!

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Para Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Kaplan, bronz madalya kazandı.

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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda "quad" kategorisinde mücadele eden 4 numaralı seri başı Ahmet Kaplan, 3 numaralı seri başı Slovak Tomas Masaryk ile bronz madalya karşılaşmasına çıktı.

Masaryk’i 6-3 ve 6-2’lik setlerle mağlup eden Ahmet Kaplan, Avrupa 3'üncüsü oldu.

Organizasyon, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.