Sivasspor, Medicana Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile Medicana Sivas Hastanesi arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastanede gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken, "Sivasspor'un sağlık anlamında yıllardır yanında olan Medicana ailesine ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt'a teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki her an yanımızdalar ve bize güven veren bir ekiple destekler." ifadelerini kullandı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara ise Sivasspor'a destek verdikleri için çok mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yıllardır Sivas'ı ve ülkemizi Avrupa'da başarı ile temsil eden ülkemizin gururlarından Sivasspor'a sağlık sponsoru olmak, başarılarında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Sivasspor Kulübü Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'a, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'e emekleri için teşekkür ederim. Zor geçecek bir sezonda takımımızın yanındayız. Sivasspor'a 2023-2024 sezonunda da başarılar diliyoruz."