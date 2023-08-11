30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti

Bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İsmail Akçan (30), memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde toprağa verildi.Abone ol
Genç polis memuru için Çitgöl beldesinde düzenlenen cenaze törenine Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Akçan’ın ailesi, yakınları, belde halkı, İstanbul’dan gelen mesai arkadaşlarıyla Simav Emniyet Müdürlüğünden meslektaşları katıldı.
Polis memuru İsmail Akçan’ın cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çitgöl mezarlığına defnedildi.