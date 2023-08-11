Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 akademik takvimine göre yaz tstili bitip ilk ders zilinin çalınacağı tarih eylül ayın başına denk geliyor. Diğer yandan okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Okulların açılış tarihi...

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Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 akademik takvimine göre yaz tstili bitip ilk ders zilinin çalınacağı tarih eylül ayın başına denk geliyor. Diğer yandan okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Okulların açılış tarihi...

Okullar ne zaman başlıyor?

Okulların açılacağı tarih MEB tarafından 11 Eylül 2023 olarak duyuruldu. Birinci dönem 19 Ocak günü sonlanacak.

Deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde telafi eğitimleri 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilere 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İlk ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi - 17 Kasım 2023 Cuma arasında olacak. Yeni eğitim yılında yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma son bulacak.

2. dönem ara tatil ne zaman?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma bitecek. İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.