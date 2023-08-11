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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sınav başvuruları başladı. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu için başvurular 29 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

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2015 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2 bölüm ve 48 öğrenci ile yola çıkmıştı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından bu güne kadar 141 öğrenci mezun oldu.

Konservatuvarda şuan Türk Halk Müziği Bölümünde 33, Türk Sanat Müziği Bölümünde 61, Türk Halk Dansları Bölümünde 49, Tiyatro Bölümünde 73, Bale Bölümünde 54 ve Çocuk korosu Bölümünde 27 olmak üzere toplam 297 öğrenci bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu için başvurular 29 Eylül 2023, 7-9 yaş bale grubu başvuruları ise 15 Eylül’de son bulacak.

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