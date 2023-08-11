Bolu’da üretilen bir milyon yavru sazan Ankara’ya gönderildi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde üretilen bir milyon yavru pullu sazan balığı Ankara’ya gönderildi.

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Bolu ve çevresinde illerde bulunan su kaynaklarının sürdürebilirliğinin sağlanması gayesiyle 2023 yılı içerisinde Bolu’da 5 milyon yavru pullu sazan balığı üretilmesi hedefleniyor.

Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde 2023 yılı balıklandırma programı çerçevesinde üretilmesi planlanan 5 milyon yavru pullu sazan balığının ilk üretimi gerçekleştirildi. Üretim çerçevesinde bir milyon yavru sazan balığı elde edildi.

Çevre illerdeki dere, gölet, barajlara salınmak üzere il müdürlüklerine balıkları teslim eden Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilk üretimden elde edilen bir milyon yavru sazan balığını Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.