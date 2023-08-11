Sakatlık yaşamıştı! Arda Güler'den haber var son sağlık durumu nasıl?

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in ameliyat edileceğini ve kısa süre içinde sahalara döneceğini söyledi.

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Teknik direktör Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan 64 yaşındaki teknik adam, "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.

21 Temmuz'da yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki Arda, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.