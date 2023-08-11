Üniversiteden mezun olan genç kıza 5 düve hibe!

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, “Bolu’nun uzman elleri projeleri hayata geçiyor” sloganı altında başlatılan kampanyada, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı bölümünden mezun olan genç yatırımcı 5 adet dişi düve hibesini alarak projesini hayata geçirdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, eğitim almış gençleri üretime kazandırmak, onların yatırım yapabilecekleri bir iş sahası açmak adına uzman eller projesi başlatıldı. Proje için başvuru yapan ve hibe sözleşmelerini imzalayan gençler satın alımlarını yaparak projelerini hayata geçirmeye başladılar.

Kıbrıscık ilçesinde ikamet eden, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı bölümünden mezun olan genç yatırımcı, süt sığırı yetiştiriciliği konusunda hibe sözleşmesini imzaladı. Proje çerçevesinde genç üretici, 5 adet 6-12 ay arası dişi düve alımını yaparak projesini hayata geçirdi.