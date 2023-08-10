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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncularından biri olan Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Son dönemde yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Koçak’ı görenler tanıyamadı.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın eski oyuncularından Zeynep Koçak’ın son halini görenler şaşırıp kalıyor. Verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Koçak, yeni imajı ile yine çok konuşuldu. Saçlarına afro yaptıran Koçak’ın son hali gündem oldu.

Saçlarını sarıya boyatıp afro yaptıran Koçak'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Zeynep koçak’a, 'Ne kadar değişmiş', 'Bu Zeynep olamaz', 'Tanıyamadım' gibi yorumları yaptı.

Zeynep Koçak kimdir?

Ankara doğumlu Zeynep Koçak, 27 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlayan oyuncu, Lisans eğitimini Çankaya Üniversitesi Hukuk bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında oyunculuğa ilgisi  olan Koçak, bu dönemde klip yönetmenliği ve kısa film yaptı.

Başak burcu olan Zeynep koçak, 1.71 boyunda ve 57 kg ağırlığındadır.

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