BIST 7.598
DOLAR 27,05
EURO 29,68
ALTIN 1.665,59
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!

Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!

Türkiye’nin 29 yıl önce uzaya gönderilen Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, gelecek yıl fırlatılması hedeflenen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A ile zirveye taşınacak.

Abone ol

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türksat 1B'nin uzaya fırlatılmasının üzerinden 29 yıl geçti.

Türksat AŞ tarafından işletilen yapay bir iletişim uydusu niteliğindeki Türksat 1B'nin üretim ve testleri Fransız Alcatel Alenia Space Industries firması tarafından yapılmıştı.

Türkiye'nin uzaya başarıyla gönderilen ilk haberleşme uydusu unvanını taşıyan Türksat 1B, 11 Ağustos 1994'te Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndan Ariane 4 roketiyle fırlatıldı ve 42 derece doğu yörüngesine yerleştirildi.

3 bin 60 kilogramlık uydu Türkiye, Avrupa ve Orta Asya bölgelerini kapsıyordu. 10 adet dar bant 36 MH'lik, 16 Ku ve 6 adet geniş bant 72 MHz’lik transponder kapasitesine sahip Türksat 1B'nin televizyon yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti görevleri 2006'da sona erdi.

Türkiye'nin ilk başarıyla fırlatılmış ve yörüngeye oturtulmuş uydusu Türksat 1B, 12 yıllık görevi sonrası emekliye ayrıldı. Uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) belirlediği standartlara uygun olarak uzay çöplüğüne gönderildi.

Gözler Türksat 6A'da

Türksat 1B'nin ardından Türksat 1C haberleşme uydusu 1996'da hizmete başladı. Bu uydu, 42 derece doğu pozisyonundan hizmet sağladı. Türksat 3A uydusunun bu lokasyona gelmesiyle söz konusu uydunun görevi de sona erdi.

Türkiye'nin uzaydaki varlığı için birbiri ardına önemli adımlar atıldı. Türksat 3A'yı Türksat 4A ve Türksat 4B izledi.

Son olarak Türksat 5A 8 Ocak 2021’de, Türksat 5B ise 19 Aralık 2021'de uzaya gönderildi.

Türksat 5A ve 5B uydularının hizmete alınmasıyla Türkiye, görüntü, ses ve data iletişimiyle birlikte diğer katma değerli hizmetlerle dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya başladı.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da 2024’te uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Türksat 6A ile Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi
Rus Kuzey Filosu, Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattı
Rus Kuzey Filosu, Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattı
Üniversiteden mezun olan genç kıza 5 düve hibe!
Üniversiteden mezun olan genç kıza 5 düve hibe!
Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras’ı kadrosuna kattı!
Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras’ı kadrosuna kattı!
İzmir esporda dev finale ev sahipliği yapacak!
İzmir esporda dev finale ev sahipliği yapacak!
30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti
30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti
Sakatlık yaşamıştı! Arda Güler'den haber var son sağlık durumu nasıl?
Sakatlık yaşamıştı! Arda Güler'den haber var son sağlık durumu nasıl?
Moto kuryeliğe olan ilgi yeniden artışa geçti!
Moto kuryeliğe olan ilgi yeniden artışa geçti!
Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılıyor?
Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılıyor?
Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları başlıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları başlıyor