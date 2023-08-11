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Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonet yoldan çıktı önce bariyerlere sonra duvara çarptı

Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonet yoldan çıktı önce bariyerlere sonra duvara çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Durmayan kamyonet ardından duvara çarptı.

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Kaza, Serdar Mahallesi D-100 Karayolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 VK 496 plakalı kapalı kasa kamyonet bariyerlere çarptı.

Bariyerleri yıkan kamyonet, duvara çarparak durabildi. Kamyonet sürücüsü Y.K. araçta sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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