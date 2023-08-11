"Baykar satılıyor" iddiaları büyük yankı uyandırdı, Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Baykar'ın satılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Haluk Bayraktar, şirketin yoluna devam edeceğini ve iş yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

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Baykar'ın satılacağına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken şirketin CEO'su Haluk Bayraktar, Breaking Defense dergisine yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Baykar'ın satıldığı ya da böyle bir sürecin devam ettiği iddialarının gerçek olmadığını belirten Bayraktar, "Baykar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yoluna devam edecektir" dedi.

Bayraktar açıklamasına "Şirket yapımızda ve iş yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır" sözleriyle devam etti.

Baykar'dan dikkat çeken işbirliği anlaşması

Öte yandan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ile yaptığı ihracat ve işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyen Baykar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Bayraktar: BAYKAR 'buzkıran' gibi ilerliyor

ABD'li savunma dergisi bu anlaşmaları mercek altına aldığı analizinde Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sözlerine de yer verdi.

Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığına dikkat çeken Bayraktar konuşmasında "İş birliği yaptığımız ortaklarımız ASELSAN ve ROKETSAN da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, yeni iş birlikleri kuracak ihracat portföylerini genişletecek" ifadelerini kullandı.

Yapılan son anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan Askeri Sanayisi'nin Akıncı'nın parçalarının yerel olarak üretilmesine yardımcı olacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle uzun yıllardır yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarından elde ettiğimiz bilgi ve deneyimi aktararak teknoloji transferi de gerçekleştireceğiz. Bu anlaşmaların Suudi Arabistan'ın teknoloji geliştirme ve üretimi yerelleştirmeyi hedefleyen Vizyon 2030 projesine de ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

Hem ihracat sözleşmesi hem de iş birliği anlaşması için büyük rakipler vardı. Özellikle Çin ve ABD’den rakipleri olmasına rağmen sürecin kazananı Bayraktar Akıncı oldu. Çok önemli rakipleri geride bırakarak böyle bir projenin yürütücüsü olduk. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü ve stratejik bir iş birliği gerçekleşiyor. İki ülkenin göstereceği ortak çabaların bölgesel ve küresel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum."

Bayraktar, bazı medya kuruluşlarında iddia edildiği gibi Baykar'ın satıldığı veya buna yönelik bir süreç yürütüldüğünün doğru olmadığını vurgulayarak, "Baykar daha önce nasılsa şimdi de aynı şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Şirket yapımızda ve iş anlayışımızda bir değişiklik gerçekleşmeyecek." dedi.

Breaking Defense'in yazısında görüşlerine yer verilen uzmanlar, Baykar'ın imzaladığı anlaşmaların Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayileri arasında uzun vadeli bir ilişki oluşturacağını, bu durumun savunma sanayisi alanında Türkiye'nin diğer Körfez ülkeleriyle de iş birliğini artıracağını belirtti.

Uzmanlar ayrıca, Suudi Arabistan savunma sanayisiyle yapılan güç birliğinin, Baykar'ın Türk insansız hava çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için önem taşıyan üretim hızını ve kapasitesini de geliştireceğini vurguladı.