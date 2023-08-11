BIST 7.639
DOLAR 27,05
EURO 29,68
ALTIN 1.665,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da eski sevgili kan döktü! Kıskançlık krizine girdi evdeki tamirciyi bıçakladı

Antalya'da eski sevgili kan döktü! Kıskançlık krizine girdi evdeki tamirciyi bıçakladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski sevgilisinin evine giren bir şahıs evdeki tamirciyi görünce kıskançlık krizine girdi. Bıçakların konuştuğu kavgada iki erkek yaralandı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Abone ol

Olay, 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde yer alan bir apartmandaki dairede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, N. B.’nin (32) evinde 2 erkek şahsın bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese geldi.

D. A.’yı (30) kanlar içinde gören ekipler, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen S.M. kavga sonrası olay yerinden ayrıldı.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri D.A.’yı tedavi için hastaneye götürdü. Üzerinde kan lekeleri bulunan N.B. isimli kadın ise polis ekiplerine eski erkek arkadaşının eve geldiğini ve çamaşır makinesi tamircisini kıskandığını ileri sürerek aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.
N.B. eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken, polis S. M.’yi arama çalışması başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Sheriff'e kiralık olarak gönderildi
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Sheriff'e kiralık olarak gönderildi
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
Bizim Toptan teknolojik altyapısı ve çok kanallı satış stratejisiyle büyüyor!
Bizim Toptan teknolojik altyapısı ve çok kanallı satış stratejisiyle büyüyor!
Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!
Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor
Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!
Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi