Antalya'da eski sevgili kan döktü! Kıskançlık krizine girdi evdeki tamirciyi bıçakladı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski sevgilisinin evine giren bir şahıs evdeki tamirciyi görünce kıskançlık krizine girdi. Bıçakların konuştuğu kavgada iki erkek yaralandı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu.Abone ol
Olay, 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde yer alan bir apartmandaki dairede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, N. B.’nin (32) evinde 2 erkek şahsın bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese geldi.
D. A.’yı (30) kanlar içinde gören ekipler, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen S.M. kavga sonrası olay yerinden ayrıldı.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri D.A.’yı tedavi için hastaneye götürdü. Üzerinde kan lekeleri bulunan N.B. isimli kadın ise polis ekiplerine eski erkek arkadaşının eve geldiğini ve çamaşır makinesi tamircisini kıskandığını ileri sürerek aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.
N.B. eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken, polis S. M.’yi arama çalışması başlattı.