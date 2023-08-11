Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Sheriff'e kiralık olarak gönderildi

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını duyurdu.Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Sheriff takımına kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Berkay Vardar'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de 5 maça çıktı
Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.