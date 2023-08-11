BIST 7.639
DOLAR 27,05
EURO 29,68
ALTIN 1.665,55
HABER /  SPOR

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Sheriff'e kiralık olarak gönderildi

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Sheriff'e kiralık olarak gönderildi

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Sheriff takımına kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Berkay Vardar'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de 5 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

ÖNCEKİ HABERLER
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
Bizim Toptan teknolojik altyapısı ve çok kanallı satış stratejisiyle büyüyor!
Bizim Toptan teknolojik altyapısı ve çok kanallı satış stratejisiyle büyüyor!
Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!
Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor
Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!
Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi
Rus Kuzey Filosu, Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattı
Rus Kuzey Filosu, Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattı