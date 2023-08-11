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Güneydoğuda ‘Basra’ sıcakları 20 Ağustos’a kadar sürecek!

Güneydoğuda ‘Basra’ sıcakları 20 Ağustos’a kadar sürecek!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde “Basra” sıcaklarının 20 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre 13 Ağustos günü başlayıp 20 Ağustos akşamına kadar bölgede mevsim normallerinin üstünde devam edecek olan sıcak hava, artarak ortalamanın 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak havanın etkili olduğu bölgede kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Bölgede bazı illerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:
Diyarbakır: 41-46
Şanlıurfa: 42-46
Mardin 37-42
Batman: 43-46
Siirt 41-44
Şırnak: 38-40

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