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Kayserispor’da forma numaraları belli oldu!

Kayserispor’da forma numaraları belli oldu!

Mondihome Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belirlendi.

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Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor’da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda son 2 sezondur 27 numaralı formayı giyen Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor'da kaptanlar da belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, yeni sezonda takımın birinci kaptanı Dimitrios Kolovetsios oldu. Sarı Kırmızılı takımda, ikinci kaptan Mame Baba Thiam olurken, üçüncü kaptanın ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Majid Hosseini
6- Ali Karimi
7- Miguel Cardoso
9-Mame Thiam
10- Olivier Kemen
11- Gökhan Sazdağı
12- Abdulkadir Taşdan
14- Muhammed Eren Arıkan
16- Mehmet Eray Özbek
17- Anthony Uzodimma
19-Ahmet Kağan Malatyalı
20- Carlos Mane
22- Hayrullah Erkip
23- Lionel Carole
24-Berat Eskin
25- Bilal Bayazıt
26- Baran Ali Gezek
28 -Ramazan Civelek
35-Mert Dinç
39- Mehmet Şamil Öztürk
54- Arif Kocaman
77- Nurettin Korkmaz
88-Ethem Balcı
89- Yaw Ackah
99- Talha Sarıaslan

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