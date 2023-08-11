Kayserispor’da forma numaraları belli oldu!

Mondihome Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belirlendi.

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Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor’da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda son 2 sezondur 27 numaralı formayı giyen Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor'da kaptanlar da belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, yeni sezonda takımın birinci kaptanı Dimitrios Kolovetsios oldu. Sarı Kırmızılı takımda, ikinci kaptan Mame Baba Thiam olurken, üçüncü kaptanın ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

3- Joseph Attamah

4- Dimitrios Kolovetsios

5- Majid Hosseini

6- Ali Karimi

7- Miguel Cardoso

9-Mame Thiam

10- Olivier Kemen

11- Gökhan Sazdağı

12- Abdulkadir Taşdan

14- Muhammed Eren Arıkan

16- Mehmet Eray Özbek

17- Anthony Uzodimma

19-Ahmet Kağan Malatyalı

20- Carlos Mane

22- Hayrullah Erkip

23- Lionel Carole

24-Berat Eskin

25- Bilal Bayazıt

26- Baran Ali Gezek

28 -Ramazan Civelek

35-Mert Dinç

39- Mehmet Şamil Öztürk

54- Arif Kocaman

77- Nurettin Korkmaz

88-Ethem Balcı

89- Yaw Ackah

99- Talha Sarıaslan