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Ticari araç ve otomobil birbirine girdi! 2 kız çocuğu yaralandı

Ticari araç ve otomobil birbirine girdi! 2 kız çocuğu yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kız çocuğu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, kaza Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre H.B. yönetimindeki 33 N 0989 plakalı hafif ticari araç ile O.A. yönetimindeki 07 SH 947 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ön bölümü zarar gören otomobilin içerisinde sıkışan A.A. isimli kız çocuğu, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yine aynı araçta bulunan A.A. isimli kız çocuğu da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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